動土金鏟求好「孕」 另類選民服務

南市議員郭鴻儀珍藏科技界大老施振榮「Stan哥」英文簽名的金鏟。（記者吳俊鋒攝）

記者吳俊鋒／專題報導

工程動土使用的金鏟，不僅顏色討喜，更因為諧音被民眾認為有助「產子」，放在床底能祈求「好孕」；台南市議員郭鴻儀十年前開始收集，供鄉親索取，至今送出至少卅七支，意外成了熱門的另類「選民服務」，他笑稱幫國家搶救生育率也是件好事。

南市議員郭鴻儀 10年送出至少37支

郭鴻儀收藏動土金鏟，源於他擔任仁德區長任內，推估收集逾五十支，包含公民營新建工程使用的金鏟，七成以上是公共建設使用，索要金鏟的以老一輩為媳婦或女兒而來居多，希望早點含飴弄孫。

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也有位劉姓男子結婚八年未生子，陸續拿了五支金鏟，鍥而不捨，妻子終於懷孕生女，還專程來郭鴻儀服務處致謝，喜極而泣；有對夫婦連兩年拿兩支，接連產兩子，「助孕」效果之好，讓郭鴻儀也稱奇。

總統賴清德簽名金鏟 詢問度最高

郭鴻儀說，有鄉親甚至會指定名人使用的動土金鏟，有總統賴清德簽名的金鏟詢問度最高，但賴清德擔任閣揆後，動土金鏟都由幕僚直接帶走，不容易取得，而市長任內的動土金鏟早被索取一空，堪稱台南金鏟界的人氣王。

郭鴻儀另保留一支科技界大老施振榮以「Stan哥」英文簽名的金鏟子，不捨割愛。但他也能甘願將運動部長李洋簽名的鏟子送給求孕的支持者，希望藉助奧運金牌的加持，早日圓夢。

郭鴻儀建議求子的民眾先去醫院尋求專業協助，如無難孕問題，服務處都樂意提供金鏟，一切順其自然；拿到金鏟後可向註生娘媽上香祈求。

南市議員郭鴻儀收集動土金鏟，提供鄉親索取「求好孕」。（記者吳俊鋒攝）

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