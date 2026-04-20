台南試辦雙軌出勤 救護關鍵搶命

救護車變「行動急診室」，隨車高級救護員使用車上配備的自動心肺復甦機訓練。（記者楊金城攝）

溪北8消防分隊接獲OHCA、重大創傷案 同步派遣一般分隊、新營專責救護隊馳援

台南市消防局第一救災救護大隊啟動「新營專責救護隊雙軌出勤」試辦計畫，對溪北新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、關嶺、東原等八個消防分隊，在接獲OHCA（無生命徵象）或重大創傷案件時，一一九將同步派遣一般分隊和新營專責救護隊到場救援，確保每一條寶貴生命都能在最關鍵的時刻，獲得最專業的救助。

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高級救護員支援 患者恢復規律心跳

鹽水區前晚一件緊急救護案就展現首日試辦「雙軌出勤」的搶命價值，一一九先線上指導民眾為家人進行心肺復甦術搶救。第一大隊隨即啟動「雙軌」同步派遣鹽水消防分隊及新營專救隊趕赴現場，立即由高級救護技術員（EMTP）執行ALS（高級心臟救命術）處置，精準完成氣管內管插管並給予急救藥物。在歷經電擊去顫後，讓患者成功恢復規律心跳，為後續送醫急救爭取到至關重要的存活契機。

行動急診室高階醫療量能 衝最前線

南市消防局局長楊宗林說，雙軌出勤計畫的核心在於將具備「行動急診室」等級的高階醫療量能直接推向救護最前線，透過高級救護員的戰力支援，確保溪北大新營區市民在命懸一線的關鍵時刻，能獲得超越期待的專業守護。

第一大隊大隊長邱國禎指出，雙軌出勤透過「同步派遣」與「接手入替」模式，讓一般分隊在處理OHCA、重大創傷案件時，能有最強大的高級救護技術後援，不僅提升患者的存活契機，也同步優化八個分隊的救護品質。救護車也全面配備可偵測內出血的腹部超音波、檢查急性心肌梗塞的十二導程心電圖機、自動體外心臟電擊去顫器（AED）、自動心肺復甦機等，新營專救隊去年還成功執行到院前「針刺減壓」挽救嚴重創傷患者。

偏遠山區民眾也照顧 採定點會合

雙軌試辦目前以每日上午八點至晚上十二點，針對新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河的重大救護案件，同步派遣轄區分隊與新營專救隊出勤，連偏遠山區民眾也照顧，對白河關嶺、東山東原分隊採「定點會合」，由新營高級救護員在預定點跳入分隊救護車接手搶救，將救護車瞬間化身為「行動急診室」。

新營專責救護隊的高級救護技術員和救護車，與一般消防分隊同步出勤。（記者楊金城攝）

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