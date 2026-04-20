中壢體育園區社宅發包 2處共634戶

中壢體育園區內2處社宅，已於本月13日完成發包，預計今年底開工、2030年完工。（模擬圖，桃市都發局提供）

桃園市政府推動可負擔住宅政策，優先擇定中壢體育園區整開區及機場捷運A20、A21站等周邊執行，建商開發面積達一五〇〇平方公尺即須捐建一定比例可負擔住宅；市府同時持續興建社會住宅降低民眾居住負擔，中壢體育園區內中運段五〇與二三五地號二處社宅，已於十三日完成發包，預計今年底開工、二〇三〇年完工。

預計年底開工 2030年完工

桃園市政府都市發展局表示，中運段五〇與二三五地號二處社宅，規劃為地下三層、地上十二及十三層建築，總樓地板面積分別約一．二二萬坪及一．一一萬坪，工程總經費約五十億一〇〇〇萬元，完工後可分別提供三二八戶及三〇六戶社宅，規劃一房型、二房型及三房型，另保留約五％無障礙房型，滿足不同族群與年齡層的居住需求。

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近捷運、火車站、中壢大巨蛋

都發局表示，二處社宅位置鄰近捷運綠線延伸中壢線G26站及中壢車站，附近有規劃中的中壢大巨蛋，區位條件極佳，並將納入公托中心、身障者服務中心及社會局南桃園服務據點等多項公共服務設施，強化在地社會福利量能，讓社宅成為地區生活核心。

規劃設公托、身障服務中心

都發局表示，桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例草案，已於本月十五日經市政會議通過並送請市議會審議，並結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，優先擇定於中壢體育園區整開區及機捷A20、A21站周邊實施，已明定基地面積達一五〇〇平方公尺以上的建商，必須捐建一定比例可負擔住宅，市府也持續興辦社宅，期盼二〇三〇年達成一萬戶目標，雙軌齊下為青年及婚育家庭，打造從租屋到購屋的安居階梯。

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