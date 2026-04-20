童子瑋辦親子電影院 盼帶給城市希望

民進黨基隆市長參選人童子瑋（前排右二）推「親子電影院」首演，將巡迴基隆各行政區。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋昨表示，他十八日前往暖暖區碇內羅傑天母社區舉辦「親子電影院」，這是參選以來第一場，已規劃一系列電影活動，將巡迴基隆各行政區，把優質政見跟歡樂時光帶給青年家長，讓基隆小孩快樂長大。

童子瑋表示，這次能順利舉辦親子電影院，要特別感謝民進黨立委陳培瑜協助串連富邦文教基金會的momo mini親子電影院，節目串連多部寓教於樂的動畫，以動物議題為主軸，讓小孩在娛樂中也能學習到珍貴的知識。他說，選舉不一定要很嚴肅或是攻訐，重點是要帶給城市希望。

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陳培瑜表示，童子瑋長年關心基隆小孩的教育環境，無論是捐贈物資或改建設備，都常跟她一起向中央爭取資源。陳培瑜強調，童子瑋的政見完整豐富，從「生、托、養、學」四大面向協助青年父母減少壓力，相信有助於改善基隆的少子化問題，是一位準備好的候選人。

童子瑋表示，舉辦親子活動，主要是為了在假日提供青年父母更多的去處，讓他們跟小孩有更多的回憶。

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