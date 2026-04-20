北市保安宮保生文化祭開鑼 30日「放火獅」

二〇二六年保生文化祭昨日正式登場，由內政部長劉世芳、文化部長李遠及保安宮董事長廖武治共同主持敲鑼，祈求保生大帝護佑國泰民安、風調雨順，守護台灣。劉世芳以全台語致詞表示，感謝保生文化祭及保安宮，透過宗教推動文化、音樂，希望能展現並傳承台灣在地的優雅傳統活動；蔣萬安表示，感謝廖董事長對藝術、文化的堅持，才能舉辦這麼多年，並讚賞保生文化祭是最具藝術美學的廟會活動。現場有許多民眾、信徒參與，還有外國觀光客特別來觀賞。

保生大帝聖誕慶典為台灣重要的民俗類文化資產之一，交通部觀光署將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，保生大帝聖誕慶典也登錄為台北市無形文化資產。今年保生文化祭自開鑼式揭幕後，陸續展開家姓戲匯演、民俗藝陣表演、火獅施放及音樂會等展演活動。期間並配合保生大帝聖誕、飛昇宴王祭、註生娘娘與天上聖母聖誕法會，以及保生大帝與神農大帝三獻禮等重要儀典。

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保生文化祭的高潮活動「放火獅」將於卅日登場。當天下午各式民俗藝陣大鼓陣、獅陣、龍陣、宋江陣、什家將、花鼓陣等齊聚廟前輪番獻藝。夜間舉行的「放火獅」儀式，結合傳統糊紙工藝與現代煙火技術，由李清榮藝師精心製作。夜幕低垂，火獅腹內蜂炮與煙火齊發，萬道火光直衝天際，照亮大龍峒夜空。火獅象徵瘟疫與厄運的消散，寄託人們對平安、健康與祝福的集體祈願。

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