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    首頁 > 生活

    排除2大族群 北市乘車碼使用率僅約1％

    2026/04/20 05:30 記者董冠怡／台北報導

    台北市公車與台北捷運今年一月三日起，開放民眾使用掃描「QR Code」上下車或進出站，不過，市議員王欣儀表示，台北市政府大力推動，結果佔運量最大宗的TPASS通勤族，以及使用敬老愛心卡者，竟被排除在外，導致乘車碼使用率「低得離譜」，公車僅〇．八三％、捷運一．四五％，成效慘澹。對此，市府回應，將開會找出困難點，研議檢討改進並實施。

    未納TPASS定期票、敬老愛心卡

    王欣儀指出，使用TPASS定期票與敬老愛心卡點數乘車者，佔了搭車人口近五成，但這兩大族群目前卻無法使用乘車碼扣抵，被制度阻擋在門外，非常不公平，市府既然要推動數位化，不該只做半套，甚至有長者抱怨，掃碼搭公車有半價，進入捷運站卻被扣全票，若以「分不出戶籍」推託根本是藉口，批評電子支付是實名制，身分驗證技術並非做不到。

    王欣儀︰推數位化 不該做半套

    此外，長者的敬老點數統計有九成四都用在搭車，九成以上的交通需求設備早已建置完成，運動中心或藝文場館使用率不到一％，王欣儀說，市府不要以場館多缺乏掃碼設備，作為乘車碼政策推動困難或效果不彰的理由，進而讓嘗試數位便利的老人淪為二等公民，建議盡快推動「點數雲端化」與「身分介接」整合，「長輩與身障者的數位平權，不應被技術細節犧牲！」

    市府︰研議困難點 分階段實施

    台北市政府回應，將會召集各相關單位共同研議，找出困難點並分階段實施，也會跨局處討論捷運掃碼無法辨識戶籍而扣全票的問題。

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