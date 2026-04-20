北市蔣渭水紀念公園 導覽區破舊損壞多

蔣渭水紀念公園牌樓導覽區，展示櫃旁的導覽電腦壞掉多年。（記者董冠怡攝）

議員陳怡君批看不見市府對文化的重視 大同區公所︰今會勘並盡快修繕

台北市鄰里公園去年起從公園處回歸民政局轄下各區公所，希望提升管理效率，不過中山、大同區接連有里長和居民反映公園髒亂，議員陳怡君也表示，位於大同區、距離捷運民權西路站步行約十分鐘的蔣渭水紀念公園，於二〇〇六年落成，主牌樓的導覽區因長年缺乏完善維護，呈現立牌外翻、展示櫥窗剝落、導覽電腦待修等狀況，看不見首都對文化的重視，批評「民主先賢的負重前行，受惠的市長卻歲月靜好！」對此，大同區公所回應，預計今（廿）日會勘並盡快修繕。

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展示櫥窗鏽蝕 導覽電腦故障

蔣渭水在日治時期為民請願，與林獻堂等人創立台灣文化協會、台灣民眾黨，被譽為「台灣的孫中山」，後世為了緬懷其對台灣民主的貢獻，於台北市設置「蔣渭水紀念公園」。陳怡君指出，蔣渭水紀念公園於前市長馬英九任內啟用，二〇一一年郝龍斌曾於蔣渭水銅像動土儀式上，盛讚其推動台灣民主如同一盞明燈，二〇一八年柯文哲也曾在銅像旁短講，但到了蔣市府並未重視，質疑台北市鄰里公園交接至區公所後，除了引起諸多廠商無法維護清運的亂象，落葉、垃圾一堆外，連硬體都搞不定。

牌樓展示燈不亮 電線也外露

記者昨天實地走訪公園，發現環境整理大致良好，但若走進導覽區，仔細一看便發現，鐵製展示櫥窗的窗框鏽蝕剝落、牌樓展示燈故障，若夜晚光線昏暗，上有馬英九題字的立牆碑文不易閱讀，電線與插頭也外露，掃把放在展示櫃旁，現場導覽電腦壞掉多年，牆上的燈飾還歪一邊，櫥窗內躺著破爛紙張，與懸掛的「文化導師與民主先驅蔣渭水」形成強烈對比，連詩人作詩緬懷蔣渭水的立牌，也任由其斷裂、翻起，民眾搖頭直呼，看不見市府對於民主價值和文化觀光的重視。

鄰里公園移交區公所 亂象增

大同區公所回應，已派員巡檢盤點上述狀況，並請廠商今日辦理會勘，近期內將儘速修繕，至於掃把置於展示櫃旁一事，已請清潔人員加強留意現場環境。由於導覽電腦年久失修，規劃四月底前邀集文化局等相關單位會勘，確認修繕可能性，再決定是否移除或重新設置。

民政局︰經驗交接 檢討改進

民政局說明，全市計有三八六座鄰里公園，但經費資源有限，修繕以維護公共安全、最迫切使用為優先考量，據此排定先後順序。另強調，鄰里公園暌違近十年，去年從公園處回到民政局和各區公所，尚需時間進行人力銜接與經驗交接，也會持續檢討改進。

詩人作詩緬懷蔣渭水的立牌斷裂、翻起。（記者董冠怡攝）

展示燈的電線插頭嚴重外露。（記者董冠怡攝）

蔣渭水紀念公園牌樓導覽區，多處設施破舊損壞。（記者董冠怡攝）

鐵製展示櫥窗的窗框鏽蝕剝落。（記者董冠怡攝）

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