投縣荔枝旱害減產 範圍擴大

南投縣繼日前集集鎮傳出荔枝受高溫旱害，產量大減七成後，最近草屯、中寮、水里等鄉鎮荔枝，同樣面臨旱害減產，有些結果大減五成，有的甚至全沒結果，南投縣政府初步會勘，認為荔枝旱害明顯，若五月初會同中央現勘仍未好轉，屆時爭取農損現金救助就會擴及全縣產區，減少農民損失。

縣府表示，近期接獲地方陳情，指出在草屯、中寮、水里等地的糯米荔枝，因年初低溫天數不足，以及二、三月乾旱少雨，導致荔枝鮮少開花結果，經派員實地勘查，其中在草屯就有一整片果園都沒結果，中寮、水里也有荔枝園一半沒結果，損失相當明顯。

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5月初會同中央現勘

荔枝農說，今年受高溫與乾旱衝擊，荔枝開花大受影響，許多果園不是開花大減，就是開花零星，以致現在進入結果期，但卻不見荔枝果實，不少農友都反映今年糯米荔枝將嚴重歉收，屆時產期供不應求，想買恐怕也買不到了。

縣府也說，由於縣內栽種的品種除了糯米荔枝，還有黑葉荔枝，目前黑葉荔枝開花情況還可以，但五月實際結果情況仍難預料，下個月將與農業部等單位會勘，屆時若黑葉種也有和糯米種類似的減產情況，將會爭取天然災害現金救助，凡農損達廿％，糯米種每公頃補助十萬元、黑葉種每公頃六萬二千元。

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