古蹟省府大樓明年底修復 評估轉型

省府大樓目前架起鷹架圍籬，進行整修工程。（記者陳鳳麗攝）

1957年興建 編列8千萬整修 規劃委外營運或設展覽場館

記者陳鳳麗／專題報導

台灣省政府大樓自從精省後失去光環，這座中興新村唯一的古蹟，近日展開修復工程，國發會表示，修復後該大樓將開放並轉型，未來走向委外營運或設展覽場館，已委託中興大學評估規劃。

請繼續往下閱讀...

行政中樞 1963年泰王蒲美蓬曾到訪

中興新村是台灣省政府疏遷到南投的特殊行政區域，一九五七年興建的省府大樓，當年是重要的行政中樞，省政府接待外賓，會先到省府大樓做簡報，再於中興會堂設宴招待，一九六三年泰王蒲美蓬訪問省府，就曾在中興高中門口下車，留下珍貴的影像。

一九九九年精省後，省府各機關併入中央部會，省府虛級化，省府大樓開始沈寂，僅在二〇一四年兩度引起全國關注，一是自稱「高級外省人」的郭冠英，被監察院彈劾並停職三年後，三月以省府外事秘書一職復職，七月十六日在省府屆齡退休；另同月七日民間組織「美國台灣政府」，以借廁所為由進入並占領省府大樓，警方動員四百警力驅離。

活化中興新村 中興會堂剛完成整修

國發會在二〇一八年為活化中興新村，設立中興新村活化專案辦公室，近幾年分批整修收回的省府宿舍及廳舍，其中二〇一一年各被指定為古蹟、歷史建築的省府大樓和中興會堂也在整修之列，中興會堂剛完成整修和驗收，將維持原來租借給團體開會、辦活動的場地；省府大樓則在今年度接續進行修復工程。

國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴指出，省府大樓編列八千多萬元修復，預定明年底完工，整修後省府大樓將開放，因為該建築有特殊的歷史意義，未來要轉型為展覽場館或是委外經營，已委託國立中興大學歷史系協助評估規劃。

眷舍活化串成廊帶 將遊客帶進來

由於中興新村在精省後眷舍住民逐漸凋零後而沒落，國發會去年起已分三期完成眷舍整修工程，並以「食宿遊購行」目標分批進行活化標租，第四期廿七戶也將開始整修，國發會指出，分批整修並活化利用省府眷舍，希望串成「廊帶」，逐步將遊客帶進來，讓中興新村風華再現。

中興新村省府大樓，白色建築十分醒目。（顧士洋提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法