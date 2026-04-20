南屯市場漏水8年 中市府稱修補不停業

台中市南屯市場攤商向民代反映「外面大雨、裡面小雨」拖8年未解。圖為強降雨市場漏水情形。（中市議員何文海提供）

台中市南屯公有零售市場長期漏水數十處，攤商向民代反映「外面大雨、裡面小雨」拖八年未解，台中市經發局科長蔡永福趕往會勘，而又傳言將「停業三個月」修復，民進黨市議員何文海要求澄清「修漏不停業」謠言，強調盧市府不想修漏還粉飾太平，只能留給下屆市長做，經發局則強調這二天已完成部分改善，後續會再觀察補強。

攤商怨外面大雨 裡面小雨

南屯市場位於南屯老街（原犁頭店街），起源可追溯至清康熙年間，現今為公有市場與周邊萬和宮、文昌公廟保有傳統老店風貌，是台中最早開發區，當地麵店、菜頭粿等攤商屢向民代抱怨，「天篷（台語：天花板）漏水八年未解」，拜託趕快修補。

請繼續往下閱讀...

何文海表示，有心人散播「修理漏水停業三個月」，引發攤商惶恐，還有人說漏水沒那麼嚴重，他已要求市府澄清「修漏不會停業」並提出修繕計劃，他強調，議員應該反映問題而不是淡化問題，市府更應該解決問題而不是推諉，要求市府在不影響攤商營運的情況下，儘速修復漏水問題。

經發局︰屋頂排水孔清理改善

台中市經發局科長蔡永福趕往會勘，稱停業傳聞為子虛烏有，市場屋頂採「太子樓」式建築設計，非傳統全包覆式屋頂，與南新市場交界共用雨水槽，遭遇瞬間強降雨時，水量可能超出負荷，會趁攤商休息時修補不影響營業。

經發局昨天強調，已完成屋頂排水孔及落水管清理改善，後續將觀察攤商使用情形，如有滲水會立即派工，並評估進行屋頂整體改善工程，以提升整體排水與防水效能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法