何欣純提生育補助加倍 江啟臣關注勞工AI賦能

江啟臣提兩大勞工政策，成立「AI 賦能學院」推動技能加薪，並讓職場托育中心成為大型企業標配。（江啟臣提供）

民進黨台中市長參選人何欣純昨出席神岡社口地方座談會，向鄉親說明未來市政藍圖，聚焦育兒與托育政策，強調未來若承擔市長責任，將推動「六星兒童福利」政策；國民黨江啟臣出席台中市勞工總工會模範勞工暨會務楷模表揚大會中，則提成立「AI賦能學院」及將「附設托育中心」列為大型企業與政府機關的標準配備兩大勞工政策。

神岡座談 何聚焦六星兒福政見

何欣純表示，「六星兒童福利」政見，即生育補助加倍，第一胎補助四萬元、第二胎六萬元、第三胎八萬元；補助產後坐月子每胎補助五萬元，實質減輕年輕家庭負擔；六歲以下嬰幼兒每月補助一五〇〇元營養補助，並推動看病免門診部分負擔、補助腸病毒疫苗接種。

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另公托及兩歲專班名額倍增，並擴大假日臨托、延長夜間托育服務，改善各區托育資源不均問題；推動公私立國中小學童營養午餐全面免費；十六歲以下市府所轄藝文場館免門票，培養大台中下一代的文化競爭力。

雙贏職場 江呼籲附設托育中心

江啟臣表示，面對全球AI時代的巨浪，產業升級勢在必行，政府應主動透過產官學合作為勞工打造「AI賦能學院」，提供基層勞工與專業人才全方位的數位受訓，並建立權威性的認證機制，落實「職訓即就業、結訓能加薪」，讓技能升級直接反映在勞工的實際薪資所得上，共享產業升級紅利。

針對日益嚴峻的少子化國安問題，江啟臣則建議政府應積極採用 PPP（Public-Private Partnership，公私夥伴關係）模式，由政府釋出誘因與資源，與民間企業攜手合作，將「附設托育中心」列為大型企業與政府機關的標準配備，營造「專業能加薪、家庭照顧能減輕」的雙贏職場。

何欣純表示，若擔任台中市長將推動「六星兒童福利」政策，打造對年輕家庭更友善的城市。（記者歐素美攝）

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