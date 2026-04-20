高鐵延伸屏東 鐵道局：土方分流運輸

高鐵延伸屏東計畫正進行環評，近日高雄市議員陸續提及擔憂大量土方外運的影響。交通部鐵道局表示，了解地方的疑慮，會完整評估所有影響，並透過分期分區調度、運輸分流及全程監測等措施，降低衝擊。

交通部鐵道局副局長呂新喜說明，高鐵延伸屏東計劃包含潛盾段、明挖地下段及高架段，各自有不同之出土尖峰時期，施工期間的土方運輸會依據施工階段，依工區、工項及期程，精準預估各階段挖填量，採行分期分區平衡及多元去化分流方案，避免重型車輛過於集中。

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呂新喜指出，部分土方將支援屏東六塊厝高鐵站區及基地填方，其餘土方則分別運送至仁武、高雄港、潮州等土資場，分散運輸路線，降低單一路廊負擔，並避開交通尖峰時段。

施工期間的空氣品質方面，呂新喜表示，將對揚塵及懸浮微粒進行量化評估，並採取車輛覆蓋、出入口洗車、道路清掃等措施；載運具粉塵逸散性之工程材料、土方等之車輛，亦須使用密閉式貨廂，或以防塵布、防塵網緊密覆蓋貨廂，貨廂並要求具備防止載運物料滴落污水、污泥之設施。

鐵道局指出，將與地方政府、警察及公路單位建立協調機制，即時調整改善。施工前也會提出包含運輸路線規劃、尖峰時段管制、車次調度、行車安全管理及道路清潔維護等計畫，且在施工期間持續監測路況。

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