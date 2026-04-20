屏東表揚文化志工 退休夫妻樂服務

王台生與何新芳夫婦投入文化志工行列十餘年。（記者葉永騫攝）

屏東縣招募近五百名文化志工投入服務文化場館服務，成為文化運作的後盾。縣府昨舉辦文化志工大會，縣長周春米表揚五十二位服務滿十年的資深志工，肯定其長期付出與貢獻。

周春米表示，屏東縣文化志工在第一線協助導覽、服務民眾及支援活動，成為各場館不可或缺的力量，感謝志工長期熱情投入，讓文化能量持續發光，目前屏東有演藝廳、藝術館、總圖、屏菸一九三六文化基地、勝利星村、王船文化館及恆春文化中心等場館，隨著屏菸園區內縣立美術館正式營運，還有屏東探索館將啟用，文化服務量能持續擴大，期待更多民眾加入志工行列。

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周春米說，志工須通過書面及面試甄選，並完成基礎訓練及文化類特殊訓練各六小時以上，才能正式上線服務，她的先生也投入志工行列。

這次表揚的志工中，從菸酒公賣局退休的王台生與幼稚園長退休的何新芳夫婦，投入文化志工行列十餘年，從屏東市美術館到勝利星村、文化處，對社會貢獻良多。最年輕的志工陳昱宏，大學畢業後就開始當文化志工，熱愛表演藝術的他是屏東演藝廳的常客。

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