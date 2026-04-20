探旅新北定向越野 汐止場6/7舉行

新北市觀旅局盼「探旅新北定向越野」透過開放且具趣味性的參與方式，讓跑步不只是運動，也成為認識城市的方法。 （新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局主辦「二〇二六探旅新北定向越野」系列賽，第二場汐止場將於六月七日登場，活動以「節奏．記憶」為主題，從拱北殿出發，串聯三秀山、叭嗹港大尖等場域，邀民眾走進汐止山城地景與生活紋理，用雙腳重新認識這座與雨共生的城市，完賽禮贈送折疊主題雨傘，可至「伊貝特報名網」線上報名。

開放報名 完賽送折疊傘

觀旅局表示，「探旅新北定向越野」結合運動參與、城市探索與在地文化，透過地圖判讀、路線選擇與場域移動，讓參與者在奔跑與探索中，看見地方不同的風景與故事。今年活動以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題精神，鼓勵民眾揪伴同行、輕鬆出發，在移動中感受新北各區的文化樣貌與生活節奏，汐止場由Youtuber山岳攝影師「秋天剩旅行Danny」擔任活動大使。

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觀旅局說明，本場規劃競賽、單人體驗及雙人體驗組，預計吸引九百位民眾參與，競賽組約十公里，單、雙人體驗組約七公里，提供不同程度的跑者參賽，汐止場也結合地方文化意象，以「乞龜」作為出發前的祝福儀式，參與者出發前將以盲盒方式，獲得一隻小烏龜吊飾，共四種顏色，龜殼上分別寫「探、旅、新、北」，象徵為每位跑者送上祝福；完賽禮呼應汐止多雨的印象，以折疊主題雨傘作為紀念。

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