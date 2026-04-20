演布袋戲、走訪菜市場 王崇憲帶學生實境學台語

從事教職近30年，王崇憲（右）深耕語文教育及學生輔導，去年獲得師鐸獎，今年再獲選教育家典範人物。（教育部提供）

台灣台語傳承重要推手！高雄市立五福國中主任王崇憲投入台語教學與推廣近卅年，翻轉死板課堂模式，帶學生以演布袋戲、逛菜市場等生活化情境學習，還加入教材編寫團隊，甚至投入創作拿下閩客語文學獎，被教育部選為教育家典範人物。

獲選教育家典範人物

因為家庭關係，王崇憲自幼就能說一口流利台語，不過會講不代表會教。王崇憲回憶，剛開始學生學習意願不高，讓他深感挫折，經反思檢討後，他理解到「台語是生活的語言，要能結合生活方式」，於是改採情境與互動並重的方式，帶學生演布袋戲、分組朗讀、走訪菜市場，在真實場域中學習語言，逐步提高學生的學習意願。

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編寫教材、創作閩客語文學

除教學外，王崇憲積極參與台語教材編寫，並受教育局委託，編輯多冊自編教材，也曾主編民間版國中台語教科書。同時他投入創作，參加閩客語文學獎，在教師組小說與散文類獲獎，出版《藏佇水底的愛》一書，還撰寫新詩、小說及散文。

在學生輔導方面，王崇憲強調「陪伴、支持、不放棄」的信念，對反覆犯錯的學生，會選擇耐心守候，從生活細節著手陪伴與引導。曾有接觸不良嗜好的學生，在關懷與督導下順利考上公立高職，多年後以書信表達感謝，讓他深刻體會教育的價值。

王崇憲說，「當老師要比一般人有更大的包容心」，只要願意等待，總有一天孩子會覺醒，走上屬於自己的道路。

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