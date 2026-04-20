油價飆漲 長榮航：航線近滿載不會減班

油價上漲致部分航空公司傳出減班，長榮航空表示多數航線已接近滿載，目前不可能減班。圖為長榮班機在維也納機場起降畫面。（記者黃宜靜攝）

中東戰火影響下，油價上漲，部分航空公司傳出減班情形；對此，長榮航空總經理孫嘉明表示，燃油附加費調漲四月七號生效前，許多旅客已先提前開票，多數航線已接近滿載，目前「不可能減班」，不過，高雄到香港部分航班載客率偏低，因此五、六月航班有所調整。

高雄至香港下月調整

四月七日起國籍航空從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲，短程線漲為四十五美元（約台幣一四三八元），長程線漲為一一七美元（三七三九元）。孫嘉明指出，由於三月航空用油仍屬於二月均價，油價成本實際影響主要從第二季開始，航空燃油是最大成本支出，調漲燃油附加費對於長程線成本只能彌補十五％、短程線卅五％，其他成本則自行吸收，「祈求世界和平，戰爭趕快結束。」

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長榮航空為慶祝維也納開航卅五週年，在當地舉辦媒體茶敘。孫嘉明表示，戰火爆發後，中東航空公司陸續停飛，亞洲的航空公司皆接到不少轉單，轉訂直飛航班，加上不少民眾趕在燃油附加費調漲前開票等因素下，今年第一季營收較去年同期表現良好，且三月營收更創單月新高。

長榮航空六月廿六日起開闢桃園─美國首府華盛頓直飛航線，孫嘉明表示，前幾班目前訂位率都接近八成；另外新機陸續交付，目前歐洲線的西班牙巴塞隆納、芬蘭赫爾辛基、土耳其伊斯坦堡，以及美國波士頓、亞洲印度等航點都在評估是否規劃航線。

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