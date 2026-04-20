都市路樹倒塌熱區預測 年底建置

為確保颱風季用路安全，年底前氣象署將建置都市路樹倒塌熱區預測系統，提供相關單位養護參考。（資料照，民眾提供）

台灣都市未來有望更有綠蔭，環境部長彭啓明昨表示，他將於四月卅日舉行的氣候變遷委員會提都市林增種方案，和地方合作在都市區增種原生樹木；因應颱風季，為確保用路安全，年底前氣象署將建置都市路樹倒塌熱區預測系統，提供相關單位養護參考。

增種原生樹 為都市降溫

極端氣候下夏日氣溫持續升高，未來台北等都會區夏天氣溫飆升到攝氏四十度將是日常，彭啓明昨出席「綠能永續地球、蔬食無痕家庭日」活動，他表示，總統賴清德五個多月前指示增加都市植樹總量，以台北市為例，要讓民眾走出捷運站到公司途中，沿路都有綠樹可遮蔭，環境部將與地方政府合作，以至少十年時間，增加都市林面積，並規畫讓企業或個人認養都市林，成為全國性公民行動，讓空氣品質更好，改善健康，也可減少開冷氣，為都市降溫。

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彭啓明指出，目前都市規劃多以交通道路優先，也缺乏都市林栽種等基礎設施，未來都市林方案跨農業部、交通部、衛福部、文化部等部會，中央與地方合作先建立相關指標，並擬設立種樹的專責單位，設計類似樹的身分證，建立完整的資訊化系統長期照顧，新種植的都市林會以台灣原生多元樹種為主。

每年颱風來臨，部分養護欠佳的路樹樹倒後壓傷騎士憾事頻傳，彭啓明表示，將在年底前結合氣象署的氣象預報資料，整合風力、風向及樹的資訊化系統，預測路樹倒塌的可能熱點，讓養護單位提前養護，減少風險。

過去路樹倒塌後，多由地方環保局負責移除清運，彭啓明表示，這些倒塌的路樹若送焚化會增加碳排量，他希望這些移除或修剪後的都市林樹枝樹幹等，可投入循環經濟轉為生質能源使用。

彭啓明表示，該方案將是國家級計畫，將先報政院後預計於月底氣候環境變遷委員會提出；台北市副市長張溫德表示，台北已從四大熱區中透過點線面方式增加植樹，包含台北東區、士林、內湖、萬華等。

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