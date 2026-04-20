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    首頁 > 生活

    抽菸+職業暴露 肺阻塞風險飆升17倍

    2026/04/20 05:30 記者羅碧／台北報導
    台灣年輕病友協會日前聯合立委蔡易餘、黃秀芳（見圖）、王正旭、陳菁徽召開「慢性阻塞性肺病防治政策檢討公聽會」。（記者方賓照攝）

    台灣年輕病友協會日前聯合立委蔡易餘、黃秀芳（見圖）、王正旭、陳菁徽召開「慢性阻塞性肺病防治政策檢討公聽會」。（記者方賓照攝）

    抽菸不再是肺阻塞唯一主因，專家指出，若同時暴露於職業粉塵、煙霧或有機溶劑等環境風險，罹病機率恐大幅增加，甚至較單一風險暴露提高至十七倍，且發病年齡有年輕化趨勢，呼籲高風險族群及早篩檢、及早介入。

    發病年齡有年輕化趨勢

    立委黃秀芳以彰化縣工業鄉鎮為例指出，長期暴露於職業污染的勞工同屬高風險族群，但常因認知不足延誤診斷，應強化衛教與篩檢機制，並接軌國際指引提升治療。

    台大醫院環境職業醫學部主任陳啟信表示，吸菸與職業暴露具有「相乘效應」，並非單純相加。研究顯示，單一吸菸風險約七倍、職業暴露約兩倍，但兩者同時存在時可飆升至十七倍。臨床也觀察到玻璃纖維產業、地下工程或道路刨除者，可能於三、四十歲甚至更年輕即出現嚴重肺功能受損。

    彰化秀傳醫院副院長林昌生指出，職業相關肺阻塞在診斷與通報上仍有困境，現行制度偏重影像診斷，較難納入早期肺功能異常，加上與吸菸交互影響，實際風險恐被低估，建議將篩檢與呼吸復健資源下放基層。

    國民健康署慢性病防治組科長曾桂琴表示，肺阻塞每年死亡逾五千人，未來將透過問卷工具辨識高風險族群，強化早期發現與介入。副署長林莉茹提醒，若出現長期咳嗽、咳痰或喘，應儘早就醫，尤其吸菸或暴露粉塵環境者應定期檢測肺功能。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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