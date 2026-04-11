老宅延壽 中央補助嘉市設服務團隊

王美惠與國土管理署長蔡長展等人會談，爭取老宅延壽等計畫經費補助。 （王美惠服務處提供）

內政部開辦老宅延壽計畫，補助屋齡卅年以上四至六樓集合住宅公共區域、六樓以下透天厝部分修繕，立委王美惠日前向中央爭取補助成立嘉義市服務團隊，兩年共一二〇〇萬元經費，由市府都市發展處辦理招標作業，成立後可提供市民免費諮詢。

王美惠表示，中央還規劃今年至明年補助兩億元，進行嘉義市老宅結構強化及無障礙改善，只要妥善維護，老屋也能成為友善宅。

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市府都發處表示，老宅延壽計畫內政部已公告申請要件，待後續公布實施細節與申請表格，會進行公告收件；無論都市更新或申請老宅延壽補助，建議先進行耐震初評，中央與地方今年提供耐震初評補助經費，名額六十件，迄今已卅餘件申請。

此外，王美惠爭取中央經費挹注市府，推動包括後湖抽水站擴建、嘉義火車站人行地下道改建滯洪池、北排雨水下水道及西排排水分流箱涵等工程，補助工程款項超過兩億元；另爭取「雙園樂齡新門戶」（友忠、番仔溝公園）計畫、嘉義公園與樹木園風災修復及西區水資源中心整體環境改善工程等經費。

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