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    首頁 > 生活

    較2月多2275人 3月新生兒止跌回升

    2026/04/11 05:30 記者李文馨／台北報導
    近一年新生兒出生數

    近一年新生兒出生數

    內政部昨公布最新戶口統計資料，截至今年三月底，台灣人口數為二三二七萬五六八人，連續廿七個月負成長；其中備受關注的新生兒人數止跌回升，三月新生兒八七九八人，相比創新低的二月增加二二七五人。首都台北市不僅在人口減少最多縣市居第二，也是六十五歲以上人口比率最高的縣市。

    台灣總人口數 連27個月負成長

    根據內政部三月戶口統計資料，台灣總人口數為二三二七萬五六八人，與去年同期相比減少十萬四一七四人，較二月減少九七〇五人。

    就縣市別言，人口增加率最高者依序為桃園市〇．四七％、新竹縣〇．一四％、台中市〇．一一％；人口減少最多者依序為金門縣二．一〇％、台北市一．五一％、嘉義縣一．一九％。

    社會增加方面，三月遷入人口數為十萬五九九七人，遷出人口數為十萬五八九三人，淨遷入人口數為一〇四人。

    在新生兒部分，三月出生數為八七九八人，折合年粗出生率為千分之四．四五，較去年同期減少五九〇人，但比二月增加二二七五人；三月人口死亡數為一萬八六〇七人，折合年粗死亡率為千分之九．四一，較去年同期減少廿六人，相比二月增加三七二六人。

    65歲以上占20.29％ 北市比率最高

    台灣去年已邁入超高齡社會，截至三月底為止，〇歲至十四歲人口數占總人口比率一一．四三％、十五歲至六十四歲人口數占六八．二八％，六十五歲以上人口數整體占比則為廿．二九％。就縣市別言，六十五歲以上人口比率最高為台北市廿四．四三％，最低為新竹縣十五．二六％。

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