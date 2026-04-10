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    首頁 > 生活

    《媽祖大道變運動大道》斥資3千萬 鹿港標準壘球場動工

    2026/04/10 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    斥資三千萬元，鹿港壘球場舉行動工典禮。（記者劉曉欣攝）

    斥資三千萬元，鹿港壘球場舉行動工典禮。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣政府斥資三千萬元，在鹿港鎮媽祖大道旁的公有地興建鹿港壘球場，昨天舉辦動土典禮，預計今年九月底完工，由於縣府全額自籌三億六千萬元打造的鹿港全民運動館，也位於媽祖大道旁，讓媽祖大道變身為「運動大道」！

    彰化縣長王惠美表示，原有的鹿港簡易壘球場位於鹿江中小學的校園，因校園要設立高中部，可銜接國外頂尖大學，縣府將投入四億元經費打造校舍與宿舍，至於全新標準的壘球場，基地位於鹿港鎮東石里，以公有地為主，預計只要半年就可以完工。

    彰化縣議員施佩妤指出，全縣有十個公有標準壘球場，兩處私有場地，鹿港全新的標準壘球場地，將可辦理全國性壘球比賽，加上場地鄰近鹿港天后宮、老街等知名景點，可望為鹿港帶來「運動觀光」的經濟新模式。

    鹿港全新壘球場基地面積約二五六二坪，周邊將設置二公尺高的硬式圍網，內野區則設置十二公尺擋網防護；在排水系統部分，因應強降雨的極端氣候，搭配大面積碎石排水層，並導入自動化噴灑系統，做好天然草皮的後續維護；同樣位於媽祖大道旁的鹿港全民運動館佔地二公頃，將興建兩層的大型場館，預計今年底完工啟用。

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