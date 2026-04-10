北市10年人口少掉1個大安區 蔣萬安挨諷別躺平

台北市長蔣萬安昨到議會進行施政報告，民進黨團總召王閔生舉出數字說明，台北市過去10年流失27萬人，相當一個大安區人數，議員高舉「蔣萬安別躺平」等標語。 （記者田裕華攝）

宜居變移居 綠營指蔣大撒幣仍擋不住「出走潮」 市府︰推出多項福利政策

宜居變移居！台北市長蔣萬安昨（九）日到議會進行施政報告，民進黨團總召王閔生舉出數字說明，台北市過去十年流失廿七萬人，相當一個大安區人數；黨團幹事長林亮君表示，即便「大撒幣」仍擋不住「脫北潮」，加上接連發生重陽敬老金發放出包、漢他病毒病例，行政品質堪憂，砲轟「蔣萬安別躺平！」而日前市府研考會公布的民調指蔣萬安施政滿意度六成九，社民黨籍議員苗博雅說，成功訪問一〇八一人、拒訪有一八五九人，拒訪率過高，初選民調經驗豐富的人都知道這不具高度參考價值。

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市府︰全台新生兒數創新低 民進黨快拿解方

北市府副發言人蔡畹鎣回應，台北市推出全國最高托育補助、營養午餐免費、育兒減免工時等政策，獲得跨黨派支持；若有議員反對並批評為「撒幣」，請勇敢大聲說出來，接受市民檢驗。全國物價、房價持續上升，二月全台新生兒數創新低，依議員標準，民進黨已經連續執政十年，請民進黨政府趕快拿解方出來，不要再「躺平」。

議員︰民眾只設籍北市領取補助 無實際居住

民進黨團昨在蔣萬安施政報告前發言，質疑大撒幣政策留不住人；林亮君率先說，蔣市府「大撒幣」推生育獎勵金、育兒津貼加碼等，卻忽略整體育兒環境、教保員權益，有資源錯置的疑慮，造成民眾只設籍台北領取補助，卻無實際居住的亂象，甚至發生重陽敬老金發放出包、漢他病毒病例，行政品質堪憂。

2024年到去年少了6萬多人 史上最嚴重脫北潮

王閔生表示，二〇一六年到去年，北市共外移廿七萬人，幾乎「十年掉了一個大安區人口數」；二〇二四年到去年，出走六萬多人，堪稱「史上最嚴重脫北潮」，蔣萬安口中的「宜居」城市變成「移居」城市，對人口老化、少子化毫無對策。黨團成員最後在議場高喊「光撒幣、無解方；脫北潮、無法擋；蔣萬安、別躺平」。

民眾黨籍議員陳宥丞也說，蔣市府螺絲好像掉了一地，似有「驕兵必敗」的前奏，他送給蔣萬安「起跑線」布條，提醒蔣別以為起跑後就能一路順利抵達終點，如「無菸城市」未見配套，還有居住正義、民生物價高漲及缺工缺料等問題，皆待解決。

國民黨籍議員柳采葳則對日前推出的「育兒減工時」提出隱憂說，申請企業恐將市府政策作為「公司福利」，擅自決定哪些員工可以申請，而非用在真正有需要的人身上，蔣允諾滾動調整查核機制，也會要求企業把關。

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