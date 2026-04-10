中石化要賣京華城 議員要求市府取消20％容獎

中石化宣布要賣京華城廣場，台北市議員游淑慧擔心會連有爭議的容積一起打包出售；議員秦慧珠憂心開發延宕成為爛尾樓，影響地方發展。議員苗博雅要求市府應在交易實現前，取消廿％的容獎，以絕後患。台北市長蔣萬安表示，等看到一審判決書，確定容積違法就會處理。都發局長簡瑟芳表示，預計五月底會有處理結果，一旦決議撤銷細部計畫，協議書也併同生效，沒有容獎繼受的問題。

台北市地政局指出，京華城土地現仍有台北地檢署的禁止處分登記，須由地檢署依法解除，所有權人才能移轉產權。游淑慧擔心已公告的細部計畫及與鼎越簽署的協議書都仍有效，中石化會連同有爭議的容積打包一起出售，讓新地主繼受。

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苗博雅說，地院判決新聞稿明確指出，京華城案細部計畫容獎項目違反通案性原則，且逾越北市自治條例，「就是一顆未爆彈！」市府應在京華城出售前，按行政程序法依職權撤銷廿％容獎。

秦慧珠認為中石化「先斬後奏」，不管能不能交易，都可能讓京華成的開發延宕，市府應清楚說明，避免京華城廣場成為松山區的爛尾樓、景觀的障礙和重大工程的危害。

都發局︰5月底會有結果

蔣萬安坦承事前未接獲訊息，看到判決書後會依法做出處理。都發局長簡瑟芳表示，一審判決後，市府已組成府級調查小組，由府內外成員就細部計畫效力展開行政程序調查，等召開調查小組會議認定後，五月底前會有相應的處置作為。一旦決議撤銷細部計畫，協議書也併同失效，無容獎繼受問題。

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