花壇虎山巖迎金針花季 預測花開抽好禮

眾人用轉盤預測金針花開日期，為花季暖身。（參山處提供）

彰化縣花壇鄉虎山巖第一朵金針花何時開？引發花迷高度關注，交通部觀光署參山國家風景區管理處舉辦預測第一朵金針花開日期活動，預測區間為本月十至十六日，不少民眾預測十一、十二日開第一朵花，盛開期約於四月底至五月初。

猜第一朵金針花何時開

立委黃秀芳、陳素月、參山處長曹忠猷、彰化縣議員李成濟、虎山巖主委林天潤及園主黃瑨基，昨天到虎山巖預測花開日，黃秀芳與陳素月皆表示，今年金針花季提早，歡迎大家來賞花、吃美食。

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曹忠猷則說，目前滿山的金針花已花苞纍纍，從今天起至十六日，民眾可到參山處臉書與IG粉絲專頁留言，預測第一朵金針花開日期，開花當天即是活動截止日，將分別抽出幸運者贈送獎品；他強調，預計四月底、五月初將進入最佳賞花期。

彰市福田賞桐趣 18日開跑

另外，由彰化市公所、福田社區發展協會共同舉辦的客家桐花祭福田桐花小旅行活動，也將從十八日至五月三日登場，有生態園區賞桐步道健行、桐花小旅行等活動，市長林世賢邀請大家「一桐」參加。

彰化市福田賞桐生態園區內的桐花飄落滿地，增添浪漫美景。（記者湯世名攝）

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