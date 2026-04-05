用蝦殼做成玉米棒 義竹青農獲補助

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成（左）將持續陪伴黃佳煌製作出具在地特色的「鮮蝦玉米棒」。（張建成提供）

嘉義縣義竹鄉青農黃佳煌在縣府農業處輔導下，結合義竹兩大代表性物產白蝦與硬質玉米，創新發想「鮮蝦玉米棒」產品，以「蝦鄉共好—鮮蝦棒棒」為主題，向國發會提案地方創生行動計畫，雀屏中選，獲得三十五萬元補助，將著手開發在地風土特色伴手禮。

黃佳煌表示，白蝦在去殼取仁後，所剩蝦殼富含甲殼素、蝦紅素、鈣質及多種微量元素，具有高度營養價值，若直接棄置相當可惜，因而將蝦殼研磨為蝦粉；硬質玉米過去多用於飼料用途，但經適當加工處理，同樣可轉化為兼具營養與多樣性用途的食品原料。

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黃佳煌說，這項計畫獲國發會核定補助後，接下來挑戰更大，今年十一月就要成果發表，要趕在八、九月間研發出符合期待的「鮮蝦玉米棒」，時間緊迫，將奮力朝目標邁進。

縣府農業處漁業科長張建成指出，該計畫發想具在地特色的「鮮蝦玉米棒」，不僅充分利用原料價值，減少資源浪費，也展現地方風味特色，提升農漁產品附加價值，未來產品將會導入「嘉義優鮮」品牌行銷，實現「循環經濟」及「共好」的在地創生願景。

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