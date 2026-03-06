彰化首條行人優先區 標線畫滿挨批錯亂

彰化縣首條行人優先區設在彰化市陳稜路，路口劃設黃底格子標線提醒車輛減速、禮讓行人。（記者張聰秋攝）

彰市陳稜路270米路段限速20公里 縣府︰營造人本交通整體策略

彰化縣推人本交通，在小吃美食為主的彰化市陳稜路，於連貫中正路二段至和平路段約二七〇公尺路段，劃設全縣第一條行人優先區，黃底格子線、標示限速二十公里，不少居民與商家抨擊畫一堆標線，視覺混亂、多餘，不如設置紅綠燈來得安全有效，對此，彰化縣政府交通處強調，這是營造人本優先通行環境的整體策略。

居民商家批多餘 不如設紅綠燈

該路段四個交叉路口，有行人優先路權的標線、行穿線，還有台灣設計展留下來的設計圖像，再加上店家招牌，視覺讓人錯亂，有商家表示，路面畫滿標線，像「鬼畫符」看不懂。

有老店業者說，這麼短的一段路，路面卻畫得密密麻麻，「店開了六十年，生意沒有變好，反而感覺更負面」，不知道與帶動商圈人潮有何關聯性，他們直言，就算做這些標線，還是會發生車禍，不如設紅綠燈比較實際。

交通處︰人潮名店多 具示範意義

交通處表示，陳稜路位處小西商圈，有高賓閣、阿璋肉圓、貓鼠麵等知名小吃，人潮穩定、步行頻繁，具有人本交通的示範意義，選地點時參考市公所申請國土署補助的行人路網整體規劃成果，規劃階段也與公所、里長交換意見並現場會勘，大家取得共識才推動。

交通處強調，行人優先區基於維護行人優先通行權，兼顧既有道路條件，保留必要車道寬度與通行彈性空間，透過二十公里速限管理、強化路口標線及入口辨識設計，提醒駕駛人主動減速、注意行人動態，營造「人本優先、車輛慢行」的通行環境，是結合街道環境改善、商圈發展與生活品質提升的整體策略。

彰化縣首條行人優先區設在彰化市陳稜路，因標線、顏色、圖像太多，遭民眾批評視覺混亂、多餘。（記者張聰秋攝）

