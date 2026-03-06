民進黨高市第10選區初選民調出爐 黃彥毓落榜

民進黨高市第十選區（前鎮區、小港區）議員提名初選民調昨天出爐，現任議員黃彥毓意外落榜，未來將上演藍綠空姐大戰、叔姪競爭等劇碼。

民進黨昨公布第三（岡山等六區）、第十（前鎮小港）兩個選區的黨內初選民調結果，第三選區由林志誠、黃秋媖、蔡秉璁出線，第十區由鄭光峰、吳昱鋒、黃敬雅過關。

第三選區有五席議員、現為藍三綠二，民進黨下屆提名三席拚過半；第十選區有八席議員，目前藍三綠二台聯一無盟一，另前議員陳致中因案解職，民進黨下屆謹慎提名三席。

第十選區民進黨初選民調現任議員黃彥毓、以及被稱為最帥里長的林浤澤都未能過關，起步較晚的黃敬雅卻能突圍，都成為政壇話題，尤其該選區也是民進黨市長參選人賴瑞隆的本命區，勢將成為選戰焦點。

其中，復興航空空難倖存的空姐黃敬雅，將二度與曾任興航空姐的國民黨資深議員陳麗娜上演空姐大戰，台聯議員吳銘賜則面臨姪子吳昱鋒挑戰，吸睛度十足。

黃彥毓表示，民調結果雖未如預期，感謝始終不變，接下來會全力投入市長與黨籍議員同志的輔選工作。

民進黨高市議員黨內初選民調共有五個區，其中四個已完成，昨晚由第九選區（鳳山）執行民調，六搶五競爭激烈，預計今天中午前可揭曉。

