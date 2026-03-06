太平山局部休園 至4月底

太平山國家森林遊樂區，即日起到四月三十日局部休園，國光客運太平山專車僅開到鳩之澤溫泉區（見圖）。（林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區辦理宜專一線七公里處災後復建工程，即日起到四月三十日局部休園，國光客運太平山專車僅開到鳩之澤溫泉區，停留時間延長為六小時。

國光客運專車僅到鳩之澤

太平山遊樂區宜專一線七公里處施工封路期間，園區只開放到鳩之澤，國光客運專車行駛終點同步改為鳩之澤，停留時間從原本一小時延長為六小時，遊客搭公車就能從宜蘭、羅東直達鳩之澤。

林保署宜蘭分署森林育樂科長林志雄指出，國光客運太平山專車每天一班車次，上午七點四十分從宜蘭轉運站發車，八點在羅東轉運站，過去全區開園時，進入太平山遊樂區便直接開上太平山莊，返程途中才在鳩之澤停留一小時，局部休園期間，上午九點半抵達鳩之澤，下午四點十分返程。

鳩之澤目前開放設施有鳩之澤步道、溫泉煮蛋槽、販賣部、露天溫泉SPA、男女裸湯，家庭湯屋、餐廳仍在整修。

太平山遊樂區局部休園的入園門票及停車費均打五折，在鳩之澤消費滿二百元可參加抽獎，獎品有檜木蛋、蹦蹦車模型組等文創商品。

