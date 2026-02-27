中捷綠線延伸彰化、大坑 送中央審議

工程估需600億 預計約9年完成 中彰30分鐘生活圈可望達成

台中捷運綠線延伸線二〇二四年一月已獲行政院核定可行性研究，費時兩年作業，台中市政府廿六日正式送出「捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃報告」提交通部審議，後續將報請行政院核定，捷運工程局指出，相關延伸工程估需六百餘億，行政院核定後，預估約九年完成建設，未來可望朝向「中彰卅分鐘生活圈」目標邁進。

大坑延伸段 設置2座車站

台中市捷工局長蘇瑞文指出，中捷綠線延伸線全長約十．〇四一公里，採全線高架設計，規劃設置八座車站，全線估約需六百億預算打造；北段「大坑延伸段」自舊社站（G03）出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，全長約二．四六六公里，將新設二座高架車站，估約需二百億經費。

彰化延伸段 規劃6座車站

南段「彰化延伸段」自高鐵台中站（G17）起，沿烏日高鐵特定區往彰化市延伸，銜接彰化鐵路高架化後新設金馬站，全長約七．五七五公里，規劃六座高架車站，估約需四百餘億。

蘇瑞文指出，北段延伸大坑線完工後可有效紓解松竹路與大坑地區交通壅塞，改善假日觀光旅次集中情形，提升山城觀光與休憩交通品質；南段延伸進彰化段，則強化烏日與彰化生活圈連結，提升跨縣市通勤效率，串聯台中、烏日與彰化三地運輸節點，估若搭捷運綠線延伸線進台中市，所需時間將能大幅縮短在卅分鐘內，達成中彰卅分鐘生活圈目標，更能帶動區域均衡發展。

全線高架設計 後續報請政院核定

捷工局另指出，台中捷運綠線延伸線自二年前取得行政院核定可行性研究後，即同步展開綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等作業，全面檢視路線配置、車站設置、工程技術標準、用地取得及土地開發策略，並召開公聽會廣納地方意見，二月十一日由台中市政府與彰化縣政府召開「捷運共同推動小組會議」，會中原則通過捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃報告，市府依審議意見完成修正後，昨提送中央審議。

