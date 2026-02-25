卓揆允宜蘭鐵路高架案 縣府盼配合款維持57億

宜蘭縣政府還未收到中央核定鐵路高架公文，盼配合款仍維持57億元。（行政院提供）

行政院長卓榮泰十七日大年初一到宜蘭，宣布「原則上完全同意」宜蘭至羅東鐵路高架計畫，不過地方尚未收到核定公文。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，為展現推動決心，已編列第一年二．四三億元經費，對於地方配合款，盼能維持去年底五十七億元的協商結論執行。

宜蘭至羅東鐵路高架案總經費五〇一億元，縣府原要負擔一〇五億元配合款，行政院去年十二月開會協商，同意降到五十七億元。卓揆年初一宣布同意高架案，但未提及相關核定內容，縣府目前也還沒收到公文，地方關切最終核定的配合款到底是多少？

縣府表示，為展現推動決心，去年先依綜合規劃的地方配合款一〇五億元，編列第一年二．四三億元預算，也獲縣議會審議通過，同年十二月九日經政委陳金德以行政院名義協商並達成共識，配合款調降至五十七億元。

林茂盛表示，卓院長宣布原則同意宜蘭鐵路高架案，但縣府尚未收到行政院核定公文，盼最終核定內容仍能依照陳金德去年協商會議的共識執行，後續會配合交通部、鐵道局期程編列預算，力拚二〇三五年通車。

太平山聯外道施工 3/3起局部休園

另，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外山路宜專一線七公里處，因施作鋼軌微型樁工程將封路施工，三月三日到四月三十日局部休園，園區僅開放到鳩之澤溫泉區，宜專一線七公里以上的遊憩據點，像是太平山莊、翠峰湖均暫時封閉。

