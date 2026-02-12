為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    美濃大峽谷案起訴106人 不法獲利估3億

    2026/02/12 05:30 記者鮑建信、陳文嬋／高雄報導
    高雄「美濃大峽谷」遭盜挖面積達3個澄清湖棒球場，土石方體積可容納1萬輛遊覽車。（環境部南區中心提供）

    高雄「美濃大峽谷」遭盜挖面積達3個澄清湖棒球場，土石方體積可容納1萬輛遊覽車。（環境部南區中心提供）

    高市「美濃大峽谷」盜採土石並回填廢棄物案，經橋頭地檢署偵查終結，依違反組織犯罪條例和廢棄物清理法等罪，將曾任議員特助的石麗君等十二人提起公訴，因石婦涉案情節重大、尚有共犯未到案，前天移審院方聲請續押獲准。

    檢方偵辦美濃大峽谷和大樹區等盜採砂石並回填營建廢棄物案，自去年間接獲檢舉後，指揮警方、環保單位等擴大蒐證，共發動十四波搜索、拘提行動，傳喚二百多人釐清案情，並起訴前高雄地檢署檢察官陳正達、前議員助理石麗君等共一〇六名被告，查扣現金三千一百萬元，扣押四十三筆土地及卅八台曳引機，石麗君等人盜挖砂石面積，約兩座澄清湖球場，土石方體積換算可容納一萬輛遊覽車，還引發藍綠政黨的政治攻防。

    檢方調查，呂等人涉嫌連續傾倒廢棄物高達十四萬噸，呂和石婦共不法獲利二億三千多萬元，日前依違反廢棄物清理法和組織犯罪條例，將呂男等十二人提起公訴，並建議法院從重量處呂男和石婦。

    高雄「美濃大峽谷」偵結起訴一〇六人，不法獲利高達三億元，環境部將加強科技執法，掌握廢棄物與土石方流向，並推動廢棄物清理法、資源循環推動法修法，提高濫倒罰則。

