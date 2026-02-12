三重先嗇宮 青花瓷花燈美極了

青花瓷茶杯組合成青花瓷花燈，高度達兩層樓。 （記者羅國嘉攝）

新北市三重區先嗇宮十三日晚間六點在神農百草公園舉行燈會開燈儀式，展期一個月，其中青花瓷茶杯組合成青花瓷花燈，高度達兩層樓，將傳統瓷器工藝融入花燈設計；現場也設一對以二萬支回收藥瓶製作的「麒麟獻瑞」花燈，兼具環保理念與藝術美感。

麒麟獻瑞 2萬支回收藥瓶製作

先嗇宮董事長李乾龍指出，主題青花瓷花燈由六名工匠耗時卅四個工作天手工打造，運用約二千個青花瓷湯匙、一萬五千個青花瓷酒杯、三百個玲瓏小碗、五百個青花瓷盤及三百組青花瓷茶杯組合而成，將傳統瓷器工藝融入花燈設計，呈現細緻且壯觀的視覺效果。

另外，有一對以回收藥瓶製作的「麒麟獻瑞」花燈，每隻麒麟由二萬支回收藥瓶組成，高度約二．三公尺，象徵吉祥福瑞、和諧安康的麒麟在燈影中綻放琉璃光彩。

主燈為長十三公尺、高六公尺的「馬上發財」財神爺花燈，財神騎乘駿馬、手捧金元寶，象徵新年財運亨通、喜氣洋洋。另現場也設「步步高熊貓」花燈，還有廿五隻造型各異的駿馬花燈，氣勢十足，成民眾拍照打卡焦點。先嗇宮也提供長卅二公尺、寬八公尺的「萬馬奔騰」花燈，為新北市元宵燈會副燈。

