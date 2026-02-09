獅潭浪漫紫 薰衣草接力仙草花盛開

宛如置身普羅旺斯，獅潭薰衣草花海接力仙草花盛開。（獅潭鄉公所提供）

苗栗縣獅潭鄉有不少販售仙草產品店家，鄉公所近年來推廣栽種仙草花、舉辦仙草花節，逐漸打響名氣，十一月至十二月的仙草花節吸引大批遊客，為了延續觀光熱度以及呈現獅潭鄉美麗景色，公所今年首度在獅潭義民廟新鳳吊橋旁栽種薰衣草，最近薰衣草開始呈現美麗紫色，即起至三月一日為最佳賞景期。

新鳳吊橋旁 2月賞花正是時候

獅潭鄉公所指出，公所近年舉辦仙水節、仙草花節等，希望營造鄉內特色，吸引遊客到獅潭旅遊，由於仙草花季於去年底結束，鄉公所鼓勵農民栽種薰衣草，可接力盛開，首度栽種薰衣草花田就位於舉辦仙草花節地點旁，已經開花象徵承先啟後，更營造宛如南法普羅旺斯的浪漫景色。

請繼續往下閱讀...

裝置藝術添特色 有免費停車場

鄉公所說，薰衣草花田面積約兩分地，設有之前浪漫台三線留下的裝置藝術「樟之昇華」、「十九世紀繞世界一圈的樟腦分子」地景，並設有告示牌介紹獅潭昔日風華，鄉公所還向縣府商借展貓裏喵裝置藝術，添加特色。

不過，鄉公所提醒，民眾切勿走入田間或踩在田埂上，以免破壞薰衣草，裝置藝術地景旁設有空地可拍照，而花海附近有免費停車場供民眾停車，歡迎遊客欣賞花海之餘也能到新店老街、仙山一遊。

獅潭鄉緊鄰大湖鄉，農民也栽種草莓、柑橘等，鄉公所近年規劃種植不同季節盛開的植栽並舉辦活動，吸引遊客到獅潭鄉賞花，順便到獅潭各處古道健行、逛老街享受道地客家美食。

如今獅潭仙草花、仙水節已打響名號，鄉公所首推栽種薰衣草已經開花，希望接力成為觀光新亮點，且開花時節適逢春節，也適合民眾前來走春。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法