梅花鹿掛網慘死 墾管處：拚族群控管

墾管處表示，尼龍網現多已改為較安全的鐵絲網。（墾管處提供）

「墳場」影片瘋傳 墾管處指是舊案 居民︰2/7才拍到 尼龍繩網奪命

屏東縣墾丁社頂部落傳出有「梅花鹿墳場」，近日有民眾在臉書社團爆料，指稱國家公園境內圍網導致大量梅花鹿卡網「凌遲」死亡，五百公尺內驚見二十具遺骸。對此，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）調查表示，影片為多年前舊案，強調目前挑戰是復育成功後「族群過剩」對生態與交通造成的嚴峻衝擊。

「二月七日才拍到卡網鹿屍。」居民沉痛表示，社頂部落附近幾乎看不到活生生的梅花鹿，反而處處是白骨。他質疑，國家公園境內與林試所設置的尼龍圍網成了梅花鹿的奪命鎖喉繩，慘況甚至比獵人「一槍斃命」還要殘忍。

墾管處清查菱形鐵絲網 無受困

針對網路爆料，墾管處第一時間聯繫發文民眾，發現多數影片為早年拍攝，確切地點已模糊。墾管處確認目前「菱形鐵絲網」並無掛網受困情形；影片中殘破的尼龍繩網多屬早年林試所或農民為守護高位珊瑚礁林木及農作所設，將全面清查並要求權責單位移除老舊殘網。

復育數量暴增 衝擊生態及交通

「圍網有其必要，但核心問題在於鹿太多了！」墾管處指出，墾丁梅花鹿復育至今，野外族群估計已突破三千六百隻，族群過度擴張導致公鹿驚慌衝撞圍網，更衍生出農作、珍稀植被遭啃食殆盡等生態浩劫，甚至頻傳梅花鹿竄入道路引發車禍，威脅用路人生命安全。

墾管處表示，國家公園以保育為本，但當物種數量失衡，單靠防護網已難解套，目前積極研議「族群控制」方案，包括開發節育疫苗、將鹿隻引回人工復育區等試驗，並輔導社區推動賞鹿生態旅遊；復育成功後的管理難題，唯有透過科學化的管控與圍網升級，才能保護珍貴原始森林與居民安全。

民眾指二月七日才拍到，圍網導致大量梅花鹿卡網死亡。（民眾提供）

