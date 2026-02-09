雲林農會轉型拚經濟！台西烤玉米狂銷百萬包 莿桐張鈺萱創百萬點閱／虎尾農會整修直銷站販賣全國農產 生意興隆

虎尾農會總幹事蔡武吉重新整修農民直銷站，展售來自全國各農會近五百樣產品。（記者李文德攝）

不同於傳統農會帶給民眾保護農民權益的既定印象，雲林縣各個農會積極轉型，打造農會經濟新面貌。台西農會推出「烤玉米」零食一炮而紅，短短半年多賣出百萬包；虎尾農會將直銷站轉型成為販售全國近五百種農產品的站點，生意興隆；莿桐農會總幹事張鈺萱當網紅拍攝短影音，創造百萬點閱，將粉絲群轉化為客群，為農會創造收益。

台西鄉位在「風頭水尾」的沿海地區，廿多年前為走出地方特色，農會曾經開發過醃漬文蛤、虱目魚，雖風評佳但考量生鮮產品食安控管不易而放棄，去年五月推出「烤玉米」零食大受歡迎，成為台西農會代表作。

林添祥幫玉米農創造收益

「創意來自逛夜市」，台西農會總幹事林添祥說，因妻子愛吃烤玉米，他看到夜市一支玉米就算賣到一七〇元也有人買，轉念一想，何不把台西全年皆有生產的玉米製作點心，以親民價格讓民眾輕鬆享用？

林添祥表示，烤玉米要啃、會沾手，吃起來不便，因此農會研發將玉米粒調味、包裝方便食用，歷經近卅次試驗，去年五月問世後，透過網路社群及媒體宣傳引起購買潮，甚至有民眾不遠千里騎機車到台西尋味，不僅創下半年賣出百萬包佳績，締造兩千萬收益，甚至供不應求缺貨兩個月。因產品暢銷，台西農會與玉米農契作面積約百公頃，幫農民創造收益。

蔡武吉盼深化食農教育

虎尾農會二〇一八年成立農民直銷站，販售農會自有及在地農友產品為主，總幹事蔡武吉接任後，於二〇二三年花費近兩百萬整修擴大規模且天天營業，並與全國各地農會攜手合作，依照社群討論度、顧客推薦等條件嚴選商品。

蔡武吉表示，目前虎尾直銷站販售近五百項各農會產品，前年營業額一千三百萬，去年十二月底結算達兩千四百萬；未來希望透過直銷站深化食農教育。

張鈺萱直播賣貨 秒殺完購

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱則當起網紅，用短影音帶領民眾「來莿桐找Sandy」，行銷莿桐鄉在地青農，更帶領民眾認識雲林特殊農特產業。

為讓民眾留下印象，張鈺萱穿戴白色襯衫、黑色帽子、手套，搭配有趣的語氣內容，讓影片觀看流量爆表，甚至創下單支影片一五〇萬點閱紀錄，臉書逾六萬人追蹤。

張鈺萱表示，為行銷莿桐農產品，她也推出直播賣貨，目前開過六次直播，短短兩小時，每項產品幾乎都秒殺完購。她坦言，短影音會有退潮一天，思考如何「與時俱進」才是永續之道。

台西農會烤玉米零食去年5月問世，短短半年締造百萬包佳績。圖左為總幹事林添祥。（記者李文德攝）

莿桐農會總幹事張鈺萱（左三）化身網紅「來莿桐找Sandy」，介紹當地農業、小吃等，再將粉絲群變現為客戶，直播賣當地農產，為農民創造收益。（張鈺萱提供）

