致敬台灣畫家 小行星命名陳澄波

你知道天上有一顆星星，是以畫家陳澄波名字命名？這顆「陳澄波（Chenchengpo）」小行星是全球首顆以台灣現代美術先驅命名的小行星。桃園市立圖書館總館即起舉辦「走揣．咱的所在—陳澄波特展在桃園」，昨邀請中央研究院院士也是國立中央大學天文研究所教授葉永烜主講，分享「陳澄波小行星」的命名由來與典故，從天文視角串聯藝術精神，帶領聽眾理解畫家精神如何延伸至宇宙之中。

中大鹿林天文台於二〇〇六年起啟動巡天計畫，至今已發現超過八百顆小行星，是亞洲最活躍的發現地之一，團隊將這些小行星命名為台灣地名、教育界與文化界傑出人物，除了「陳澄波」小行星，還有「恆春」、「屏東」、「墾丁」、「慈濟」、「證嚴上人」、「彭蒙惠」及「廖繼春」等，將台灣人文與科學成果永久印記於宇宙星空。

葉永烜表示，陳澄波（一八九五至一九四七年）是台灣美術史上最具代表性的人物之一，他是第一位作品入選帝國畫展的台灣藝術家，「陳澄波」小行星於二〇〇七年八月六日由中大鹿林天文台林啟生與美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，由他提議命名為「陳澄波」，去年初獲國際天文學聯合會（IAU）通過並公告，編號「661666」。

葉永烜以投影片介紹這顆「陳澄波」小行星，它起源於火星與木星之間的主小行星帶，以陳澄波命名小行星，並不是混合藝術與科學，而是承認「它們是人類看見與記憶世界的方式」，「陳澄波記錄的是地球反射的光，天文學家記錄的是小行星反射的光」，當你在夜裡仰望星空，浩瀚宇宙獨一無二的那粒光，可能就是陳澄波小行星。

