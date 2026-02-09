嘉市大福興宮拋繡球 21日推出

西洋情人節與農曆年腳步近，嘉義市著名月老祖廟崎頂大福興宮迎來白沙屯媽祖「粉紅超跑」駐駕，讓信眾鑽轎腳求平安，二月廿一日推出「古禮拋繡球聯誼活動」，已吸引二百多位未婚男女報名，神似主播蔡尚樺的網紅「柯莉絲汀」昨天以一襲白紗禮服登場為活動宣傳，未婚的她也報名活動，鼓勵未婚男女踴躍參與找到好姻緣。

廟方主委曾東本說，農曆年推出三大精彩活動，包括白沙屯媽祖「粉紅超跑」自二月十四日起至廿二日接連九天駐駕大福興宮，讓信眾鑽轎腳求平安，摸彩贈好禮；二月十三至廿一日「新春好運到，擲筊納好年」獎品豐富；二月廿一日「古禮拋繡球聯誼活動」，對象為廿二歲至四十五歲未婚男女，即起至十九日止免費報名。

廟方總幹事蔡坤章說，二月十七至廿一日廟方準備發財麵和平安圓讓大家享用，首次推出平安市集，匯集廿多攤美食，也為小朋友提供溜滑梯、氣墊遊樂設施等。

嘉縣鹿草鄉圓山宮年度宗教盛事「火馬祭」，昨舉行「接火馬」儀式，手工製作重現清代「稻草火馬王」，年初一廟埕有鑽轎腳、火馬DIY等活動，原本元宵節放火馬儀式，延至三月七日登場。

