    首頁 > 生活

    《北市》春節前最後徵才 月薪最高達7萬

    2026/02/09 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    農曆年前最後一波徵才！台北市就業服務處與廿六家企業合作，將於十日至十三日在就業服務站辦理現場徵才活動，釋出超過一千個工作機會。除了連鎖零售業、飯店以及長照機構外，這次也新增多媒體傳播公司秘書與烘焙製作等職缺，提供橫跨民生服務、健康照護與娛樂產業的多樣就業選擇。這次徵才廠商還包括良品嚴選（洪瑞珍三明治）、屈臣氏、新加坡商傲勝全球（OSIM）、華資粧業（資生堂）、微笑單車（YouBike）、錢櫃企業、凱明等企業，最高開到月薪七萬元。

    就服處表示，參與徵才的產業以零售產業為最大宗。統一超商、全家便利商店、萊爾富、三商家購（美廉社）以及全聯實業（大全聯）等連鎖品牌，皆招募第一線門市人員與儲備幹部。

    另，萊爾富更釋出多項總公司職缺，包含門市稽核、採購、鮮食研發、會員經營、數位行銷企劃及網管資安工程師等，為想從門市一路累積實力、邁向後勤或專業職位的求職民眾。

    連鎖零售業向來以彈性排班、就近上班深受求職者青睞，搭配完整教育訓練與透明升遷制度，不僅適合初入職場的新鮮人，也適合需要兼顧生活彈性的二度就業或轉職族群。

