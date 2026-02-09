《台北過好年—步道篇》達人帶路 大推參拜、親子步道

竹柏參道沿階而上可到達指南宮。 （台北市大地處提供）

拜廟賞花吃美食 路線好走輕鬆遊 春節全家去踏青

記者何玉華／專題報導

台北盆地近郊許多親山步道，每年舉辦台北大縱走吸引上萬民眾參加認證，負責步道業務的大地工程處股長儲健安，不僅有爬百岳紀錄，北市近郊每一條步道都有他的足跡。兒子出生後，雖爬山次數減少，但有空也會揹著寶寶走步道，年假期間特別推薦幾條應景又好走的步道，可以走春拜廟兼賞花的「參拜步道」，還有親子輕鬆同行的「親子步道」，讓年假休得元氣滿滿。

請繼續往下閱讀...

負責台北大縱走 儲健安走遍北市郊山

儲健安說，過年走春拜廟，有幾條步道入口或周邊都有廟宇。首推鯉魚山步道、圓覺寺步道與內湖碧山巖形成的環狀步道。鯉魚山步道、圓覺寺步道入口都在大溝溪親水公園，走上鯉魚山步道，到山上後有一些道路銜接到碧山巖後，再往圓覺寺下山，最後回到大溝溪，經過大湖山莊可到捷運大湖公園站。

鯉魚山、碧山巖、圓覺寺步道成環狀

登山口在松山慈惠堂的虎山溪步道，上山可銜接虎山自然生態步道，環狀下山回到慈惠堂；第三條推薦象山步道，入口是靈雲宮，終點是北星寶宮，中間有叉路接到一線天，走到底是永春崗步道，由此再走回象山步道的北星寶宮。

竹柏參道到指南宮 600棵櫻花2月盛開

另一知名參拜步道，無疑就是指南山的竹柏參道，從指南路三段卅三巷底起始，沿階而上可到達指南宮，穿過指南宮後的「圓滿森境」步道，抵達貓空纜車的指南宮站，大地處整理出「祈福山徑」種植五、六百棵櫻花，二、三月將進入盛開期。

儲健安說，年假期間也適合全家出門踏青或帶小孩放電，小型步道相當適合；「台北小溪頭」環狀步道從外雙溪太陽廣場出發，從大崙頭森林步道上山、大崙頭自然步道下山，接著走平坦的碧溪步道，剛好一圈。需自行開車前往，附近有停車場。

樟樹步道坡度平緩 仙跡岩有網美樹

長僅約一．一公里的樟樹步道，坡度平緩又可賞花，周遭有美食餐廳；仙跡岩步道離市區近，山頭的網美樹已是IG熱門打卡景點，山下有景美夜市，走完步道可以打牙祭。至於稍具挑戰性的是北投軍艦岩步道，以及前面平緩後面陡上的金面山步道。

負責步道業務的大地工程處股長儲健安，幾乎走遍北市近郊步道。 （儲健安提供）

達人帶路春節走春步道。（製表：記者何玉華）

上山走步道注意事項。（資料來源︰帶路達人儲健安 製表︰記者何玉華）

圓覺寺步道與大溝溪溪水平行。 （台北市大地處提供）

仙跡岩就在市區，距離景美夜市也很近。（台北市大地處提供）

樟樹步道坡度平緩，沿途以營造古樸的農村風情為主題。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法