新北燈會布展 耶誕城燈飾再利用

民眾發現2025新北歡樂耶誕城的大象裝置藝術出現在新北燈會現場。 （擷取自新北市觀光旅遊網）

新北燈會將在二月廿日至三月八日在新北大都會公園舉行，目前正在布展，不過有民眾發現，燈區竟然出現二〇二五年新北歡樂耶誕城的裝置藝術，質疑主辦單位缺乏創意。民政局回應，新北燈會秉持永續與環保理念，將耶誕城既有燈飾再利用，增添燈會豐富度。

民政局︰永續環保理念

有網友在Threads社群平台發文說，今年新北燈會主題是環保再利用？板橋耶誕城的布置又搬過來，主燈也是一言難盡，充滿濃厚宗教色彩。

請繼續往下閱讀...

有其他人說，一直以來燈會都有宗教主題，花燈本來就是源於宗教或廟宇祈福，而縣市政府舉辦的燈會，大部分都會保留放置傳統燈飾的區域。

還有人提到，早期根本沒有新北燈會，是靠宗教團體贊助才起步，環保再利用很好，如果展覽完就報廢作品很可惜，新北歡樂耶誕城、台灣燈會都會把好的作品交給民間二次再利用，讓更多人看到。

民政局表示，今年燈會以童話繪本為主題，打造結合童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，從小馬的冒險旅程展開，經過成長試煉，以主燈「勁馬奔騰」象徵小馬經歷考驗後華麗蛻變的成果，展區結合傳統文化、藝術設計與節慶氛圍，民眾也能到宗教燈區祈願與祝福，感受新北文化、藝術與永續的用心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法