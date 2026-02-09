花蓮玉里大橋改建 未來年年「長高」

花蓮縣玉里大橋，目前南下橋已完工通車，北上橋預計明年四月竣工開放通行。（公路局蘇花公路改善工程處提供）

花蓮縣玉里大橋是南花蓮交通命脈，因橋梁位處板塊交接處，是世界唯二、亞洲唯一橫跨兩個板塊的橋梁，每年平均「長高」二公分，四年前因九一八強震列為危橋，經交通部公路局投入四十多億元改善七．五公里路段，橋梁採「半半施工」，目前南下橋已完工通車，北上橋預計明年四月竣工開放通行，完工後鋼箱型梁每年可依據地形調整升高橋面，成為「會長高的橋」。

位處板塊交接處

交通部公路局蘇花公路改善工程處（簡稱蘇改處）為降低施工期間造成交通衝擊，採「半半施工」，先拆除重建南下橋，開放北上橋雙向通行，南下橋新橋去年四月完工通車後，再展開北上橋工程。蘇改處處長李宗仁說，玉里大橋正在進行北上橋工程，截至去年十二月底，工程進度約六十二％，預計明年四月改建完成並開放通行。

北上橋明年4月竣工

蘇改處指出，工程路段北起台九線玉里大橋北端路口，南迄富里鄉東里村，路線長約七．五公里，新橋長約六八五公尺，寬度會從原有的八．五公尺拓寬至十四公尺，雙向各提供二快車道、一慢車道、行人與自行車道，配合秀姑巒溪治理線將跨徑加大，橋面提高一公尺，另配合橋梁位在板塊交接處的「長高」特性，採箱型鋼梁設計，支撐墊採活動式可逐年調整，以百年使用來設計。

