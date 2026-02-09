為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮玉里大橋改建 未來年年「長高」

    2026/02/09 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣玉里大橋，目前南下橋已完工通車，北上橋預計明年四月竣工開放通行。（公路局蘇花公路改善工程處提供）

    花蓮縣玉里大橋，目前南下橋已完工通車，北上橋預計明年四月竣工開放通行。（公路局蘇花公路改善工程處提供）

    花蓮縣玉里大橋是南花蓮交通命脈，因橋梁位處板塊交接處，是世界唯二、亞洲唯一橫跨兩個板塊的橋梁，每年平均「長高」二公分，四年前因九一八強震列為危橋，經交通部公路局投入四十多億元改善七．五公里路段，橋梁採「半半施工」，目前南下橋已完工通車，北上橋預計明年四月竣工開放通行，完工後鋼箱型梁每年可依據地形調整升高橋面，成為「會長高的橋」。

    位處板塊交接處

    交通部公路局蘇花公路改善工程處（簡稱蘇改處）為降低施工期間造成交通衝擊，採「半半施工」，先拆除重建南下橋，開放北上橋雙向通行，南下橋新橋去年四月完工通車後，再展開北上橋工程。蘇改處處長李宗仁說，玉里大橋正在進行北上橋工程，截至去年十二月底，工程進度約六十二％，預計明年四月改建完成並開放通行。

    北上橋明年4月竣工

    蘇改處指出，工程路段北起台九線玉里大橋北端路口，南迄富里鄉東里村，路線長約七．五公里，新橋長約六八五公尺，寬度會從原有的八．五公尺拓寬至十四公尺，雙向各提供二快車道、一慢車道、行人與自行車道，配合秀姑巒溪治理線將跨徑加大，橋面提高一公尺，另配合橋梁位在板塊交接處的「長高」特性，採箱型鋼梁設計，支撐墊採活動式可逐年調整，以百年使用來設計。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播