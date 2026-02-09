為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節假期 旅館平均訂房率43%

    2026/02/09 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    交通部觀光署日前公布最新各縣市訂房率，春節假期前8日（2月14日至21日）平均訂房率為43.03%。旅宿示意圖。（資料照）

    農曆春節連假將至，不少家庭規劃出遊；交通部觀光署公布各縣市訂房情況，二月十四日至二十一日平均訂房率四十三．〇三％，最高前三名依序為嘉義市、台中市及雲林縣，均接近六成。

    觀光署旅宿組組長曹逸書表示，截至一月卅日，假期前八天平均訂房率分別為北部卅九．一六％、中部五十二．四八％、南部四十八．八六％、東部卅八．七五％、離島十四．九三％，各縣市較高訂房率幾乎都集中在初一至初三。

    嘉市、台中、雲林近6成

    曹逸書指出，統計顯示，平均訂房率最高前三名依序為：嘉義市五十九．〇八％、台中市五十七．九九％、雲林縣五十七．〇四％，再加上新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等七縣市，共十個縣市平均訂房率超過總平均四十三．〇三％。

    較去年回升1.75％

    曹逸書表示，相比於去年春節的四十一．二八％，今年整體增加一．七五％，顯示國旅訂房率逐漸回升。

    觀光署分析，春節連假期間，有各縣市的年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等，例如嘉義市「潮選店」咖啡文化及夜市美食、中台灣溫泉與櫻花季、北港朝天宮進香，都是吸引遊客留宿的主因。

