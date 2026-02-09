為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    學者：農特產品多元化 才能保持熱度

    2026/02/09 05:30 記者李文德／雲林報導
    近年來許多農會開發出爆紅產品，學者建議可多元開發，讓產品生命延長。（記者李文德攝）

    近年來許多農會開發出爆紅產品，學者建議可多元開發，讓產品生命延長。（記者李文德攝）

    各地農會嘗試走出舒適圈，研發出各式一炮而紅的農特產品，引來不少網紅、部落客推薦，或農會人員轉戰網紅介紹農產品特色；面對新興的農會經濟，學者建議，如何讓產品生命週期延長，最重要就是靠多元開發。

    國立虎尾科技大學文理學院院長彭及忠認為，一般商品生命週期平均八個月至一年，因農會背書讓民眾產生信任，生命週期至少可維持一年以上，在民眾嘗鮮後，能創造回購率或維持品牌經營，才是農會經營長久之計。建議農會可將單一產品開發多元口味輪替，可以延長產品生命，比如已成為平民零食的洋芋片，不同食品公司開發多元風味，讓「洋芋片」始終能保持熱度。

    再者，產品門檻性也很重要，如何不讓其他競爭者效仿，業者就得思考如何做出區隔，甚至可以考慮異業結合，做出產品獨特性，讓農特產品話題性延長，不過最重要還是食安，必須注重。

    虎科大企管系助理教授林志皇表示，現在產品搶購已從實體店面轉化為社群的從眾行為，也讓不少民眾可能產生「FOMO」心態（Fear of Missing Out，錯失恐懼症），害怕錯過好物產生的持續性焦慮，因此農會在產品推銷上，應更有策略性推廣，比如對農產品創造IP形象，甚至在民眾購買物品時宣傳、購買後的回饋機制，都有完整做法，也可讓農會產品更具效益，延續話題。

    善用科技 推陳出新

    虎科大電算中心主任蘇暉凱則建議，因短影音拍攝入門門檻不高，因此會吸引更多人拍片，善用科技工具，對初學者而言是較友善的做法，如用AI系統協助建立專屬的形象、創造拍片腳本。而進階者更是需要時刻注意如何鎖定議題，推陳出新，才能讓產品品牌更貼近民眾。

