全租賃智慧科技輔具 7月起列長照補助

為減輕照顧者負擔並提升失能者居家照顧安全，衛福部規劃自今年七月一日起，新增「全租賃智慧科技輔具」給付項目，長照補助額度將提高為每三年最高六萬元，其中包含居家無障礙環境改善二萬元，期望透過智慧科技輔具導入居家照顧場域，提升照顧效率與生活安全。

衛福部長期照顧司簡任技正白姍綺指出，民眾若有輔具或居家無障礙改善需求，仍須先透過「一九六六長照服務專線」申請，由照管人員進行失能等級評估；經評估符合長照需要等級第二級至第八級者，即可使用「輔具及居家無障礙環境改善」的給付額度。

她說明，過去該項給付額度為每三年四萬元，今年七月起，若民眾選擇「全租賃智慧科技輔具」方式，補助額度將提高為每三年六萬元。不過，智慧科技輔具與傳統輔具採「二擇一」方式申請，民眾仍可依自身需求選擇適合的輔具類型，原有一般輔具補助權益不受影響。

白姍綺指出，民眾完成失能等級（CMS）評估後，照管專員會到宅進行環境與需求評估，後續再由甲類服務人員評估所需輔具項目，並進行相關施作。智慧科技輔具的範圍，包含移動類、移位類、沐浴與排泄輔具、居家照顧床，以及安全看視設備等，須具備「感測、數據紀錄、傳輸與回饋分析」等功能，才會納入補助項目。

