《竹市新設數發處與養工處揭牌 準副市長出席》議員憂林琨瀚 成高虹安代罪羔羊

新竹市新設養護工程處及數位發展處昨天揭牌啟用，市長高虹安率副市長邱臣遠、準副市長林琨瀚，新任養工處長李吳喜、數發處長鄭凱仁和新副秘書長李季縈出席亮相，期透過專業分工，強化決策品質與行政效能，回應市民需求。

對市府這波新人事異動，綠營市議員楊玲宜憂林琨瀚恐成高虹安下個代罪羔羊，猶如少女獻祭為新竹棒球場重啟坎坷之路設下政治防火牆，恐成高虹安施政無能的犧牲品。

楊玲宜說，先前走了高檢出身查新竹球場大秘寶的前副市長蔡麗清，副市長邱臣遠又因功高震主，疑被復職的高虹安架空實權，期盼高虹安不要再糟蹋好人才，把林琨瀚推向作為球場無法重啟的藉口。

她也批，高虹安就像放羊的孩子，喊快四年，三度跳票讓新竹球場重啟之路遙遙無期，花一七八萬請來美國場務專家送出的檢驗報告，卻不具法律效力僅屬個人意見，第一時間偷開挖的七包土至今沒送美國實驗室，甚至被桃園地方法院認證是大規模開挖破壞球場元凶，籲高虹安誠實面對執政問題，兌現讓球迷看職棒或WBC的承諾。

高虹安表示，新設養工處將整合道路、公園、橋樑及觀光設施等公共設施的維護與管理業務，數發處則統籌數位政策規劃、智慧應用推動及資通安全管理。

三月上任的準副市長林琨瀚，曾是職棒國手，未來將協助市府推動體育發展與跨域整合。副秘書長李季縈則繼續扮演市府與議會協調溝通角色。

