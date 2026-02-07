北市爆「安鼠之亂」 蔣萬安︰已啟動全面清消

台北市大安區出現漢他病毒死亡病例，多處公共空間也傳「大老鼠」出沒，圖為台北動物之家也有鼠患肆虐。（市議員陳宥丞提供）

北市大安區日前驚傳漢他病毒死亡案例，包含捷運、多處市區公共空間都傳出「大老鼠」出沒，不少民眾將直擊畫面PO上網，引發人心恐慌。台北市長蔣萬安昨出席活動前受訪強調，衛生局追蹤到現在都沒有新增案例，但絕對不鬆懈，全市加強清消。

蔣︰追蹤無新增案例

蔣萬安昨天出席內湖區與里長有約會議前受訪表示，上週發生今年第一起漢他病毒死亡病例，市府即刻啟動應變機制，本週一晨會他親自主持召開跨局處的會議，衛生局密切追蹤，到目前為止未再新增案例，但是絕對不鬆懈。

蔣萬安說明，目前環保局、市場處、公園處、商業處、民政局、各區公所，還有文化局、教育局轄管的場館，都進行全面清消，包含十二行政區全面進行地毯式大清消及環境整潔，另外，市場處及環保局也針對全市九十九處市場和攤販集中處，進行全面投藥及清消；針對住戶巷弄周邊的環境整潔，民政局及各區公所也會進行全面巡查，並加強宣導清消。蔣萬安也提醒民眾，謹記「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，春節將近，大掃除務必戴手套、口罩，不要接觸到老鼠的分泌物。

