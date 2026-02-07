除夕至初四 宜蘭路邊停車免費

春節返鄉、暢遊宜蘭停車沒煩惱，宜蘭縣政府祭出16日除夕至20日初四間，路邊停車「全面免收費」。（記者王峻祺攝）

春節返鄉、暢遊宜蘭停車沒煩惱，宜蘭縣政府祭出十六日除夕至廿日年初四，路邊停車「全面免收費」，還加開臨時停車格四九六格，另有七所學校也提供臨時停車，滿足民眾停車需求。

宜蘭縣政府公告春節期間，從除夕上午八點起至初四晚上十點，路邊停車全部免收費，提供返鄉民眾使用，同時盤點出多個鄉鎮市可供臨時停車格數量，包括宜蘭市三處、羅東二處、蘇澳五處及員山、三星各一處，其中以蘇澳十二號碼頭最多車位，能同時容納一百輛小客車。

另外，春節期間也有七所學校提供臨時停車，總計二七八格，包括中華國小五十格、力行國小卅五格、竹林國小卅八格、南安國中五十格、蘇澳國小六十格、員山國小卅格及憲明國小十五格。

宜蘭縣政府表示，因應馬年春節車潮高峰，共計五天規劃多項免費停車措施，歡迎民眾多加利用，春節期間紅、黃線依舊不開放停車，警方將持續取締違規與拖吊作業，也建議用路人可搭乘大眾運輸或提前規劃行程，公路局均有祭出相關優惠活動。

