褒忠魚莓共生 6萬顆草莓超商將開賣

雲林褒忠鄉公所與新湖合作農場推動「魚莓共生」模式，在鄉內3處種出6萬顆草莓，已獲連鎖超商通路合作。（記者李文德攝）

雲林褒忠鄉公所與新湖合作農場推動改良「魚菜共生」，抽魚池肥水，栽種生菜等高經濟作物，去年起嘗試投入草莓種植，有上萬顆草莓收成，採收期更能延長至五月。公所昨日宣布，鄉內三處草莓園所種約六萬顆草莓，已獲連鎖超商通路合作，預計下週一開賣。

公所與農場三年前開始推動改良式魚菜共生，擇定廢棄魚塭進行，先將無農藥化肥的生菜葉倒入魚塭，池中肥水抽出導入溫室中，直接灌溉至農作根部，最後經土壤過濾將乾淨水質排回魚塭，完成循環農業。年收成可達三公噸美生菜，亦可消除九十公噸廢生菜葉，更成功在全球知名循環經濟案例平台Knowledge Hub的資料庫中。

農場理事主席陳清山表示，前年起向苗栗大湖購買苗株耕種，收成量超過萬顆，更發現由於草莓每株以獨立盆種植，可避免發生「草莓萎凋病」等土傳性病害，且加入水溫調節器，採收期可延長至五月，今年將「魚莓共生」草莓園擴大規劃，選定鄉內三處草莓園加入「滴管」模式精準施肥。

鄉長陳建名表示，會持續和農場、農友合作，讓循環農業不只是理念，而是能年年結果的日常；立委劉建國表示，「魚莓共生」的案例可謂首屈一指，讓農業不只有產值外更有價值，希望農政單位可鼓勵推動。

