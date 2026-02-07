為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    普濟燈會主燈 等一下馬藏幽默巧思

    2026/02/07 05:30 記者王姝琇／台南報導
    府城普濟燈會主燈「等一下馬」亮相，馬身下躲藏著明年的生肖羊，幽默有巧思。（普濟文史研究協會提供）

    府城普濟燈會主燈「等一下馬」亮相，馬身下躲藏著明年的生肖羊，幽默有巧思。（普濟文史研究協會提供）

    第十四屆府城普濟燈會將在二月十二日至三月七日登場，主燈作品《等一下馬》昨天亮相！由新創藝術家蔣昕哲、馬慕恩聯手創作，馬身下躲藏著明年的生肖羊，宛如另類舞龍舞獅，以幽默反差為新年帶來祝福。

    普濟燈會高掛逾一八〇〇顆彩繪燈籠，其中有二〇〇件來自日本仙台的創作，營造出濃厚的在地春節氛圍，主燈《等一下馬》亮相，逗趣模樣立刻吸引全場目光。市長黃偉哲昨天出席活動宣傳，邀民眾在春節連假來台南欣賞這場國際級的璀璨燈會。

    主燈《等一下馬》傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」的寓意。明年生肖羊以另類舞龍舞獅形式登場，舞的正是今年的生肖馬，兩側有台灣傳統節慶的紅龜粿、椪餅等，為新年帶來祝福。

    南市觀旅局長林國華表示，今年普濟燈會以「燈火交織：跨越台南．米蘭．日本的光之旅」為主題，獲義大利台商協會之邀，將在四月廿一至廿六日首度赴歐參加國際米蘭設計週「CASA TAIWAN」展出，同時規劃DIY拓印版畫、剪紙體驗與彩繪燈籠，與世界分享來自台南溫暖的光；七月廿四日至八月廿三日前往日本仙台AQUAIGNIS展出，實踐「越在地，越國際」。

