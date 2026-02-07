台南蕭壠園區走春 結合香科文化

佳里金唐殿蜈蚣陣，大年初二至初五將在蕭壠園區展示。（記者楊金城攝）

佳里金唐殿傳統蜈蚣陣展示 總爺園區舉辦蜜風藝術節

台南佳里蕭壠文化園區、麻豆總爺藝文中心、水交社文化園區、仁德二空新村園區，將在農曆春節期間推出走春活動，熱鬧過新年，其中蕭壠迎春將在二月十八日至廿一日（年初二至初五）登場，結合佳里金唐殿「蕭壠香科」文化，推出兼具傳統底蘊與當代創意的迎春活動，打造適合全家同遊、充滿文化年味的春節場域。

南市文化局昨天為蕭壠走春宣傳行銷，台南市副市長葉澤山表示，蕭壠迎春系列活動，融入傳統年節習俗、地方特色表演與創意文化手作，並結合將在三月登場的三年一科「蕭壠香」，讓大朋友、小朋友一家都能在輕鬆歡樂的氛圍中親近文化、感受年節的熱鬧與溫度。

台南市文化局局長黃雅玲指出，蕭壠走春活動將在八日由麻豆新生代舞蹈劇團推出舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》暖身演出，年初二至年初五推出掌中木偶劇團、兒童劇團及泡泡秀，同時規劃蕭壠香科文化小學堂、平安符拓印、手寫與彩繪春聯和香包、鞭炮發射器DIY與年菜親子工作坊等沉浸式體驗，引導遊客深入感受年節文化的意義與樂趣。

呼應蕭壠香，也安排蜈蚣陣小神童換裝體驗、蜈蚣陣燈籠彩繪及陣頭表演，呈現香科特色，另搭配迎春市集、街頭藝人演出與集章活動，營造熱鬧又溫馨的春節文化氛圍。

二空新村辦市集、街藝表演

麻豆總爺園區同樣在年初二至初五舉辦總爺蜜風藝術節，陪伴遊客走春，園區在入口處設置大型搖搖木馬裝置的拍照打卡點，推出蜜風市集、樂團和街頭藝人表演及椪糖等DIY體驗。水交社園區在年初二至初五推出水交社新春同樂會，舉辦市集、表演、桂子山走讀活動、闖關好禮贈送 。

十鼓園區推出魔法藝術節

二空新村的走春活動則在年初一至初三舉辦市集、街頭藝人表演、紅布包袋DIY等。

此外，台南仁德十鼓文創園區推出魔法藝術節暨屾林市集，將在七、八日與十三至十五日等連續兩週登場。

台南市文化局昨天為佳里蕭壠走春活動宣傳行銷。（記者楊金城攝）

